В список богатейших жителей Великобритании вошли сразу три российских миллиардера. Рейтинг опубликовало издание Sunday Times.
В список вошли Алишер Усманов (11,34 миллиардов фунтов стерлингов), Михаил Фридман (10,23 миллиардов фунтов стерлингов), Роман Абрамович (10,16 миллиардов фунтов стерлингов).
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.