В список богатейших жителей Великобритании вошли сразу три российских миллиардера. Рейтинг опубликовало издание Sunday Times.

В список вошли Алишер Усманов (11,34 миллиардов фунтов стерлингов), Михаил Фридман (10,23 миллиардов фунтов стерлингов), Роман Абрамович (10,16 миллиардов фунтов стерлингов).

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