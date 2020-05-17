Зеленского попросили вернуть медицину "как в СССР"

Президента Украины Владимира Зеленского призвали вернуть медицину, которая была в стране во времена Советского Союза.

С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко.