Президента Украины Владимира Зеленского призвали вернуть медицину, которая была в стране во времена Советского Союза.
С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко.
"Да, я хочу, чтобы была система как в СССР. И пандемия показала, что это лучшая система", — пояснил парламентарий.
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В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.