Украине грозит новый Майдан из-за плана Зеленского по Донбассу

Если президент Украины Владимир Зеленский все-таки решится выполнить Минские соглашения, то в Киеве начнется новый Майдан, а главу государства свергнут.

Об этом рассказал политолог Андрей Окара.