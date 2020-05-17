Если президент Украины Владимир Зеленский все-таки решится выполнить Минские соглашения, то в Киеве начнется новый Майдан, а главу государства свергнут.
Об этом рассказал политолог Андрей Окара.
"Какое-то серьезное изменение отношения украинской власти к Минским соглашениям предполагает то, что власть готова пойти на выборы, а потом на передачу границы, а не наоборот. Пойти на закрепление особого статуса Донбасса в Конституции. В украинских условиях это все может привести к очень серьезным последствиям вплоть до Майдана, свержения Зеленского и так далее", — пояснил эксперт.
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В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.