В Иран отправили три партии ткани для изготовления масок

Пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко сообщил агентству РИА "Новости" о том, что Россия отправила помощь Ирану в виде трех партий ткани, из которой изготавливают медицинские маски.

"Груз — ткань для изготовления медицинских масок. Три рейса — 7, 14 и 15 мая. На каждом — до 3,5 тонны груза", — сообщил он.

Ранее было известно, что Иран получал от России тест-системы для выявления коронавирусной инфекции.