Пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин последние сутки в Таиланде медики выявили всего 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных — 3028 человек.
"Сегодня в Таиланде зарегистрированы 3 новых случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", — сказал он на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке.
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