В Таиланде за сутки выявлено всего три заражения коронавирусом

Пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин последние сутки в Таиланде медики выявили всего 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных — 3028 человек.