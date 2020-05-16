Поклонская заявила, что прогнозы о распаде Украины портят отношения

Заместитель председателя Госдумы Наталья Поклонская заявила о том, что шутки и прогнозы про выход ряда областей из состава Украины не хорошо сказывают на и без того непростые отношения между Россией и Украиной.