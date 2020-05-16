Заместитель председателя Госдумы Наталья Поклонская заявила о том, что шутки и прогнозы про выход ряда областей из состава Украины не хорошо сказывают на и без того непростые отношения между Россией и Украиной.
"Надо проявлять терпимость и выдержку, и самое главное — без подливания масла в и без того пылающий огонь. Я молодой политик, без большого опыта, но искренно люблю Россию и Украину, поэтому убеждена в необходимости смены риторики по отношению друг к другу. Именно поэтому подобные прогнозы делать нежелательно", — отметила Поклонская.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.