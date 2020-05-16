Недавнее обновление санкционных мер в отношении российских структур показывает, что курс экс-президента Украины Петра Порошенко продолжается новым главой государства Владимиром Зеленским.
Такое мнение высказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.
"Продление Зеленским санкционного списка на три года без диалога с российской стороной, отсутствие в принципе двустороннего диалога в отношении совместного или гармоничного параллельного смягчения санкционного режима говорит о том, что пока существенно украино-российские отношения не поменялись, стороны остаются на своих позициях, и смена власти на Украине не привела пока к смене или повышению эффективности этого политического диалога. Эти санкции — маркер того, что между Украиной и Россией пока ничего существенного не изменилось", — сообщил эксперт.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.