Евгений Чичваркин рассказал, что переболел коронавирусом

Предприниматель Евгений Чичваркин написал в Instagram, что тест обнаружил у него антитела к коронавирусу нового типа.

Также он сообщил, что уже переболел COVID-19 и это было похоже на "несильный грипп".