Предприниматель Евгений Чичваркин написал в Instagram, что тест обнаружил у него антитела к коронавирусу нового типа.
Также он сообщил, что уже переболел COVID-19 и это было похоже на "несильный грипп".
"Слабость, сонливость, небольшая температура. Я поверить не мог, что это тот самый. Потом пропало обоняние, через 10 дней начало возвращаться", — написал Чичваркин.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.