Из Сербии вернулся второй самолет с российскими специалистами

На аэродроме Чкаловский в Подмосковье совершил посадку самолет, который доставил российских специалистов из Сербии.

Специалисты из России помогали своим сербским коллегам в борьбе с распространением коронавируса. О возвращении медиков сообщили в Министерстве обороны РФ.