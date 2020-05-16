На аэродроме Чкаловский в Подмосковье совершил посадку самолет, который доставил российских специалистов из Сербии.
Специалисты из России помогали своим сербским коллегам в борьбе с распространением коронавируса. О возвращении медиков сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия", — сказано в сообщении ведомства.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.