В NASA оказались разочарованы позицией Роскосмоса по проекту международного договора об освоении Луны Artemis Accords.

Об этом рассказал исполняющий обязанности замглавы NASA Майк Голд.

"Я надеюсь, что, когда наши коллеги в России увидят, что мы пытаемся достичь с помощью Artemis Accords и как мы это делаем, они поддержат нас и присоединятся к нам в создании норм поведения, которые позволят достичь мирного и процветающего будущего для России, США и всего мира… Мы хотим взаимодействовать с коллегами из России в обсуждении этого", — пояснил Голд.