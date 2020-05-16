Власти Украины и ближайших государств недооценивают раскол украинского общества, который может стать причиной выхода из состава страны многих областей.
Так экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал высказывание российского сенатора Владимира Джабарова.
"Юго-восток Украины, да частично и центральная часть страны сегодня живут в невыносимых условиях. Политика властей приводит только к ухудшению ситуации и все большему расколу в обществе, и рано или поздно он произойдет. Все те вещи, которые вытворяет сегодняшняя власть в лице Зеленского, а его сегодня уже можно равнять с Порошенко, ведут к расколу и уничтожению Украины. Мы видим, что война продолжается. Зеленский обманул народ, обещая мир. Он обещал избирателям весной посадить Порошенко, но так этого и не сделал. Плюс ко всему безграмотная экономическая политика, что усугубляет отношения внутри самой же страны", — пояснил бывший парламентарий.
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