Трамп запланировал увольнение главного инспектора Госдепа

Президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу и сообщил, что планирует освободить от должности генерального инспектора госдепа США Стива Линика в связи с утратой доверия. Он был назначен ещё в 2013 году президентом Бараком Обамой.

Американский лидер рассказал, что Линик больше не пользуется его "полным доверием". Трамп намерен внести кандидатуру человека, который "отвечает всем квалификационным требованиям".