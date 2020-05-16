Президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу и сообщил, что планирует освободить от должности генерального инспектора госдепа США Стива Линика в связи с утратой доверия. Он был назначен ещё в 2013 году президентом Бараком Обамой.
Американский лидер рассказал, что Линик больше не пользуется его "полным доверием". Трамп намерен внести кандидатуру человека, который "отвечает всем квалификационным требованиям".
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.