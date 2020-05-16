За прошедшие сутки на Украине выявили 528 новых заболевших коронавирусом. Об этом рассказала пресс-служба украинского Минздрава.
"По состоянию на 9:00 16 мая на Украине 17 858 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев", — сказано в сообщении.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.