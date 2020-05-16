Турция разрешила въезд россиян для лечения

Турецкие власти решили смягчить карантин и разрешили гражданам России, а также жителям других стран посещать страну для лечения в медицинских учреждениях.

Разрешение на посещение страны получили граждане Азербайджана, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Джибути, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Ливии, Молдавии, Нидерландов, Туркмении, Узбекистана и Украины.

Однако въезжать в страну смогут только люди с отрицательными тестами на коронавирус.