Турецкие власти решили смягчить карантин и разрешили гражданам России, а также жителям других стран посещать страну для лечения в медицинских учреждениях.
Разрешение на посещение страны получили граждане Азербайджана, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Джибути, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Ливии, Молдавии, Нидерландов, Туркмении, Узбекистана и Украины.
Однако въезжать в страну смогут только люди с отрицательными тестами на коронавирус.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.