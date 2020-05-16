Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Новости Все >
Трамп сообщил, что "потерял вкус" к торговой сделке с Китаем
Сотрудники Сбербанка возвращаются на работу в офис
В России за сутки зарегистрировано 9200 случаев заражения коронавирусом
Из Сербии вылетел самолет с российскими военными и техникой
Муцениеце назвала Прилучного "человеком на букву П" и подала на развод
Бывший муж Лолиты познакомил дочь с новой семьей
Глава UFC: Нурмагомедов опустошен из-за болезни отца
Источник Правда.Ру

Трамп сообщил, что "потерял вкус" к торговой сделке с Китаем

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Дональд Трамп рассказал, что "потерял вкус" к американо-китайской торговой сделке, которая была заключена в прошлом году.

"Я просто не хочу сейчас с ним разговаривать. Мы посмотрим, что произойдёт в ближайшее время. Они покупают много нашего материала. Они тратят много на торговую сделку, но торговая сделка — я не знаю, почему-то я потерял немного вкус к ней", — сообщил американский лидер журналистам.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

вкус китай дональд трамп торговая сделка
Последние материалы
Ученые из России создали аппарат для лечения коронавируса
Турция разрешила въезд россиян для лечения
Рита Дакота не ревнует своего парня после измены мужа
Трамп сообщил, что "потерял вкус" к торговой сделке с Китаем
Сотрудники Сбербанка возвращаются на работу в офис
В России за сутки зарегистрировано 9200 случаев заражения коронавирусом
Из Сербии вылетел самолет с российскими военными и техникой
Муцениеце назвала Прилучного "человеком на букву П" и подала на развод
Бывший муж Лолиты познакомил дочь с новой семьей
Глава UFC: Нурмагомедов опустошен из-за болезни отца
Популярное
Диета
Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения

Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.

Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Общество
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Новости Украины
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Новости Украины
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти обяжут салоны красоты снимать "горячее" видео Василий Амирджанов Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер
Комментарии
Безграмотность или власовщина: кто губит русскую историю
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Эксперты: после 2020 года мир ждет новая война
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России?
Россиянам не планируют запрещать выезд за границу
Как весь мир поддерживает Абдулманапа Нурмагомедова
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
"Нас будут чипизировать": в КПРФ предупредили о скрытой угрозе
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
МОК сделал заявление по обвинениям ВАДА в адрес России
МОК сделал заявление по обвинениям ВАДА в адрес России
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ