Президент США Дональд Трамп рассказал, что "потерял вкус" к американо-китайской торговой сделке, которая была заключена в прошлом году.
"Я просто не хочу сейчас с ним разговаривать. Мы посмотрим, что произойдёт в ближайшее время. Они покупают много нашего материала. Они тратят много на торговую сделку, но торговая сделка — я не знаю, почему-то я потерял немного вкус к ней", — сообщил американский лидер журналистам.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.