Названы области, которые хотят выйти из состава Украины

В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.

Такое мнение высказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор утверждает, что из состава Украины хотят выйти Одесская область, Запорожская область, Николаевская область и Херсонская область. По словам Джабарова, сейчас эти регионы "выжидают".