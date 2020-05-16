В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.
Такое мнение высказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор утверждает, что из состава Украины хотят выйти Одесская область, Запорожская область, Николаевская область и Херсонская область. По словам Джабарова, сейчас эти регионы "выжидают".
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.