Политик: назначение Саакашвили – идея не Зеленского

Назначение Михаила Саакашвили в команду президента Зеленского удивило многих. Грузия отозвала своего посла для консультаций, хотя отметила, что разрывать дипломатические отношения с Украиной не намерена.

По какой причине украинские власти совершили такой неожиданный (или наоборот — кем-то ожидаемый) маневр, "Правде.Ру" рассказал первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий:

"На Украине сейчас реализуется сценарий распада страны. Идут неуправляемые турбулентные процессы, Зеленский не является руководителем государства, им руководят извне. Естественно, назначение Саакашвили — это не желание Зеленского, это решение заокеанских хозяев. Для Зеленского ноты протеста и отзыва посла Грузии — это ничто по сравнению с тем, что на него могут по-иному смотреть его хозяева".

По мнению эксперта, на Украине активно развивается неонацизм, а страну превращают в площадку, которая будет постепенно разрушать постсоветское пространство. Что же касается судьбы президента Владимира Зеленского, то "его ждет участь хуже, чем Порошенко", считает Водолацкий.