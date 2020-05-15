Профессор медицины и гериатрии в Бостонском университете Томас Перлс заявил, что число жертв от COVID-19 в США может увеличиться почти в два раза. В Нью-Йорке это может произойти, когда посчитают всех покойных от коронавируса в домах престарелых.
"Умерли порядка 25 тысяч людей только в одном городе. Число будет даже больше, если включить в него близлежащие города и Нью-Джерси. Но если говорить только о Нью-Йорке и учитывать, что около 30 тысяч людей стали жертвами COVID-19, то число жертв возрастет до 60 тысяч, если они хорошо подсчитают тех, кто умер в домах престарелых", — рассказал Перлс в интервью для "RT".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" — ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.