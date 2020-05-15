Число погибших от COVID-19 в США может резко увеличиться

Профессор медицины и гериатрии в Бостонском университете Томас Перлс заявил, что число жертв от COVID-19 в США может увеличиться почти в два раза. В Нью-Йорке это может произойти, когда посчитают всех покойных от коронавируса в домах престарелых.