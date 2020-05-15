Рост промышленного производства зарегистрирован в Китае

Промышленное производство в Китае начало расти. Показатели поползли вверх впервые в 2020 году.

Как сообщает государственное статистическое бюро КНР, в апреле производство выросло на 3,9%. Если же брать показатели квартала, то очевидно падение. По сравнению с началом прошлого года показатели снизились на 4,9%.

Наибольший прирост показывает обрабатывающая промышленность

В этом секторе экономики рост составил 5%. В добывающей промышленности прирост — на 0,3%, в производстве и поставках электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды — на 0,2%.

Также уже месяц в Китае нет ни одного летального исхода от коронавируса. Сейчас в больницах остаются не более сотни COVID-положительных пациентов. На карантине находятся 623 человека.

В стране продолжаются усиленные меры безопасности: в жилых комплексах идут тесты на коронавирус, жители соблюдают социальную дистанцию, в стране запрещен въезд иностранцев.

Нагнетает обстановку на мировой арене США, власти планируют ввести санкции против Китая и даже полностью прекратить любые отношения с КНР. По мнению американцев, китайские власти слишком долго скрывали от мира информацию о коронавирусе и его опасности.