Член Общественной палаты РФ Георгий Федоров посчитал запрет президентом Украины доступа украинцам к российским социальным сетям самым безобидным антироссийским шагом.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет на российские сайты еще на три года.

"Он должен какой-то антироссийский шаг сделать, чтобы прозвучать в пространстве украинской действительности. Соответственно, самый нейтральный, безобидный, с точки зрения урона, — это, конечно, придуманные санкции против наших соцсетей. Поэтому он это все и сделал, что, конечно, является абсолютной глупостью. Тогда бы отказываться надо было и от автомобилей, которые в России и в СССР сделаны, и многого другого, что сделано у нас, и чем пользуются украинцы", — сказал Федоров агентству РИА "Новости".