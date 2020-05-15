Первый случай COVID-19 обнаружен в лагерях рохинджа в Бангладеш

Первый случай заболевания коронавирусом был подтвержден в переполненных лагерях для беженцев рохинджа на юге Бангладеш. По неуточненной статистике, там укрываются более миллиона человек.

Как сообщает Махтуб Алам Талункер, комиссар по делам беженцев в Бангладеш,

"человек из общины рохинджа и местный житель, проживающий в районе базара Кокса, который также дал положительный результат теста, были изолированы".

Луиза Донован, пресс-секретарь Агентства ООН по делам беженцев:

"В настоящий момент в лагерь прибыли команды специалистов, которые обследуют всех обитателей, выявят людей, с которыми контактировали заболевшие и обеспечат им прохождение карантина".

Ситуация с коронавирусом в Бангладеш

По всей стране:

было подтверждено 18 863 случая заболевания;

283 из них — со смертельным исходом.

Но это официальная статистика. Реальность — в этом абсолютно уверены эпидемиологи — намного хуже. Но проверить не получится: в стране с населением 160 млн человек тестирование на коронавирус — огромная проблема.

Сотрудники по оказанию помощи заболевшим предупреждают о возможности серьезной вспышки заболевания, если вирус распространится в густонаселенных лагерях.

Луиза Донован:

"В 34 лагерях для беженцев примерно 40 тысяч человек на квадратный километр живут бок о бок в пластиковых лачугах. Каждая лачуга — всего 10 квадратных метров, во многих из них обитают до 12 человек".

ДЛЯ СПРАВКИ:

Большая часть рохинджа бежала из Мьянмы с августа 2017 года, когда военные Мьянмы начали контртеррористические операции в ответ на нападения повстанцев. Силовики обвиняются в массовых изнасилованиях, убийствах и поджогах тысяч домов.

Власти Мьянмы уже давно считают мусульман рохинджа мигрантами из Бангладеш, несмотря на то, что их семьи веками жили в буддийской стране, где большинство составляют буддисты.

Почти все они были лишены гражданства с 1982 года.

Они также лишены свободы передвижения и других основных прав, включая право на образование.