Байден: когда я буду президентом, то не помилую Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что если он выиграет выборную гонку, то не будет использовать свою власть, чтобы помиловать Дональда Трампа или прекратить любые расследования деятельности его самого и его соратников.

" Это не то, что президент имеет право делать, направлять судебное преследование или принимать решения о закрытии дела", — сказал Байден в эфире MSNBC.

Он пояснил, что президент должен позволить Министерству юстиции действовать без вмешательства. И даже привел исторический пример того, как плохо может закончится попытка надавить на Минюст: