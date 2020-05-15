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Байден: когда я буду президентом, то не помилую Трампа

Мир

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что если он выиграет выборную гонку, то не будет использовать свою власть, чтобы помиловать Дональда Трампа или прекратить любые расследования деятельности его самого и его соратников.

" Это не то, что президент имеет право делать, направлять судебное преследование или принимать решения о закрытии дела", — сказал Байден в эфире MSNBC.
Он пояснил, что президент должен позволить Министерству юстиции действовать без вмешательства. И даже привел исторический пример того, как плохо может закончится попытка надавить на Минюст:
"Форд стал президентом в 1974 году, когда Ричард Никсон подал в отставку под угрозой импичмента. Форд позже помиловал своего предшественника до того, как ему были предъявлены какие-либо уголовные обвинения, связанные с Уотергейтским ограблением. Форд проиграл президентские выборы 1976 года". 

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Темы джо байден кандидат в президенты
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