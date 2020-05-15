Президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен подготовиться к будущим пандемиям, пополнив Национальный запас и вернув производство критических поставок и оборудования в США.
Это обещание стало ответом на обвинения, прозвучавшие в Конгрессе, что администрация Трампа не смогла должным образом подготовиться к нынешней пандемии.
В настоящее время Трамп находится в Аллентауне с предвыборным визитом. И его заявление стало не только ответом на обвинения в "профнепригодности", но и еще одним способом привлечь внимание к американскому дистрибьютору медицинского оборудования, который помогает производить и поставлять халаты, перчатки и другие средства индивидуальной защиты по всей стране.
"Я хочу гарантировать, что следующий президент не унаследует пустой запас таких важных предметов, как вентиляторы и респираторные маски N95, которые после правления Обамы оказались в дефиците. И моя задача сделать так, чтобы все это было американского производства", — говорит Трамп.
По его словам, им уже подписан приказ Федеральному агентству, занимающемуся поставками медтехники и СИЗ,
"прекратить инвестировать в другие страны, начать делать аналогичные инвестиции внутри страны".
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