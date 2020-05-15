Порностудии готовы поделиться опытом по нераспространению заражений

Мир мог бы многому научиться у порноиндустрии, когда речь заходит о защите своих съемочных групп от серьезной угрозы здоровью.

С таким предложением выступил Майк Стабил, представитель коалиции "За Свободу Слова", торговой ассоциации для индустрии развлечений для взрослых в США .

По его словам, компании, работающие в сфере "взрослых развлечений", накопили огромный опыт "проверенных в бою решений", многократно "обкатанных" во время эпидемии ВИЧ/СПИДа.

"Когда мы впервые начали говорить о COVID, мы чувствовали себя очень хорошо подготовленными, потому что у нас есть целая история тестирования в этой отрасли, а также отслеживания контактов и остановок производства. Понятно, что это другой тип вируса, это другой тип угрозы, но мы в целом понимали, как это будет работать и что нам нужно будет сделать, чтобы защитить себя", — сказал Стабил.

Как защищают своих актеров порностудии

Как рассказал Стабиле, идея разработки системы контроля за здоровьем актеров пришла после того, как в конце 90-х годов порноактер подделал тест на ВИЧ и заразил нескольких коллег во время съемок.

Теперь для всех без исключения участников съемочного процесса действуют строгие правила, включающие обязательное периодическое тестирование и базу данных, которая перечисляет, кто чист и доступен для работы.

"Экс-порнозвезда, а ныне врач Шэрон Митчелл создала систему, известную как PASS for Performer Availability Scheduling Services, которая требует, чтобы секс-актеры проходили тестирование на венерические заболевания каждые 14 дней. Результаты затем заносятся в базу данных, которая сообщает продюсерам и режиссерам, кто является "чистым" и доступным для работы", — рассказал Стабил.

Коронавирус передается проще, чем ВИЧ, но все же…

Стабил признает, что коронавирус является более сложной проблемой отчасти потому, что он легче передается через микроскопические капли, выделяемые при кашле или чихании, а не через контакт с кровью.

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