Мир мог бы многому научиться у порноиндустрии, когда речь заходит о защите своих съемочных групп от серьезной угрозы здоровью.
С таким предложением выступил Майк Стабил, представитель коалиции "За Свободу Слова", торговой ассоциации для индустрии развлечений для взрослых в США .
По его словам, компании, работающие в сфере "взрослых развлечений", накопили огромный опыт "проверенных в бою решений", многократно "обкатанных" во время эпидемии ВИЧ/СПИДа.
"Когда мы впервые начали говорить о COVID, мы чувствовали себя очень хорошо подготовленными, потому что у нас есть целая история тестирования в этой отрасли, а также отслеживания контактов и остановок производства. Понятно, что это другой тип вируса, это другой тип угрозы, но мы в целом понимали, как это будет работать и что нам нужно будет сделать, чтобы защитить себя", — сказал Стабил.
Как рассказал Стабиле, идея разработки системы контроля за здоровьем актеров пришла после того, как в конце 90-х годов порноактер подделал тест на ВИЧ и заразил нескольких коллег во время съемок.
Теперь для всех без исключения участников съемочного процесса действуют строгие правила, включающие обязательное периодическое тестирование и базу данных, которая перечисляет, кто чист и доступен для работы.
"Экс-порнозвезда, а ныне врач Шэрон Митчелл создала систему, известную как PASS for Performer Availability Scheduling Services, которая требует, чтобы секс-актеры проходили тестирование на венерические заболевания каждые 14 дней. Результаты затем заносятся в базу данных, которая сообщает продюсерам и режиссерам, кто является "чистым" и доступным для работы", — рассказал Стабил.
Стабил признает, что коронавирус является более сложной проблемой отчасти потому, что он легче передается через микроскопические капли, выделяемые при кашле или чихании, а не через контакт с кровью.
"Вызовы для спорта, для Голливуда, порноиндустрии и повседневной жизни разные, но на самом деле у каждого из нас есть вещи, которыми мы можем поделиться и позаимствовать друг у друга", — уверен Стабил.
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