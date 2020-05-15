Провал в асфальте, который образовался рядом со знаменитым Пантеоном в Риме, явил миру древнюю имперскую мостовую.
Итальянское информационное агентство ANSA сообщает, что в яме, которая открылась перед Пантеоном в Риме на прошлой неделе, была обнаружена древняя римская брусчатка:
"семь блоков уложены примерно на два с половиной метра ниже сегодняшних булыжников - это часть первоначального мощения, когда Пантеон был построен другом императора Августа Марком Агриппой в 27-25 годах до нашей эры", - поясняет специальный суперинтендант Рима Даниэла Порро.
Римские чиновники рассказали, что древние брусчатка была впервые обнаружена в этом районе в 1990-х годах. Тогда историки впервые узнали, что части знаменитого древнего города были построены на древесине, импортированной с территории современной Франции.
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