Провалившийся асфальт в Риме обнажил мостовую 25 века до н.э.

Провал в асфальте, который образовался рядом со знаменитым Пантеоном в Риме, явил миру древнюю имперскую мостовую.

Итальянское информационное агентство ANSA сообщает, что в яме, которая открылась перед Пантеоном в Риме на прошлой неделе, была обнаружена древняя римская брусчатка:

"семь блоков уложены примерно на два с половиной метра ниже сегодняшних булыжников - это часть первоначального мощения, когда Пантеон был построен другом императора Августа Марком Агриппой в 27-25 годах до нашей эры", - поясняет специальный суперинтендант Рима Даниэла Порро.

Римские чиновники рассказали, что древние брусчатка была впервые обнаружена в этом районе в 1990-х годах. Тогда историки впервые узнали, что части знаменитого древнего города были построены на древесине, импортированной с территории современной Франции.