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Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая

Мир » Бывший СССР » Украина

Не желая, наверное оказаться в роли холопа, у которого "трещит чуб, пока паны дерутся", Украина нанесла упреждающий удар Китаю и, видимо, чтоб дважды не ходить, на офис президента Зеленского и Кº:

  • одна из общественных организаций страны подала иск в суд "из-за бездействия китайского госсовета при распространении коронавируса".

Об этом сообщает пресс-служба окружного админсуда Киева.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, ответчиками в котором определены государственный совет КНР, офис президента Украины, кабинет министров Украины, министерство здравоохранения Украины, министерство социальной политики Украины, Служба безопасности Украины, офис генерального прокурора, экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук, экс-министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 народных депутатов Украины — члены парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования".

Название "героического борца за правду" — организации иск подавшей — не указывается.

Чего требуют от ответчиков истцы

Всего 9 требований содержит иск. Главный из них, конечно,

  • обязать правительство Китая выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права.

Иск прокомментировало посольство Китая на Украине

"Вирус не знает границ и может появиться в любой момент в любой точке мира.Во время эпидемии COVID-19 Китай является пострадавшей страной, и — по логике — заслуживает сочувствия. Мыне извлекли пользу от эпидемии, тем болеене сторона, которая принесла беду другим.Чтобы выяснить, откуда возник вирус, все еще необходимо получить точные и объективные выводы путем серьезного научного исследования", — говорится в ответном заявлении посла КНР.

Напомним, что 13 мая сенатор Линдси Грэм внес в Конгресс США проект закона о санкциях против Китая, который, в свою очередь заявил о готовности "ответить синхронно".

А вчера, 14 мая, Дональд Трамп заявил, что США могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом.

Ну вот как Украине было справиться с искушением поучаствовать?

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Темы сша китай украина иск в суд коронавирус
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