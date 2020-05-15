Полиции Нью-Йорка выданы ордера на арест звезд футбола Деандра Бейкера и Квинтона Данбара из "Сиэтлских морских ястребов". Их подозревают в краже "нескольких тысяч долларов наличными и ценных вещей с вечеринки во Флориде":
С таким заявлением выступил официальный представитель полицейского управления Мирамара.
По данным полиции, двое мужчин устроили вечеринку в Мирамаре. В какой-то момент между участниками вспыхнула ссора и Бейкер достал полуавтоматическое огнестрельное оружие.
Футболисты отобрали, угрожая оружием, часы и другие ценные вещи у гостей вечеринки.
Предположительно, "навар" Бейкера и Данбара составил более $7 тысяч наличными, плюс ценные вещи, включая часы Rolex стоимостью $18 тысяч, часы HUBLOT за $25 тысяч и часы Audemars Piguet.
Как показал один свидетель, говорят в полиции, Бейкер и Данбар незадолго до инцидента крупно проигрались в карты.
Кроме того, участники злополучной вечеринки, ставшие жертвами ограбления, уверены: футболисты — налетчики спланировали "дело" заранее:
"когда они закончили забирать ценности, то уехали на трех ждавших их автомобилях, стратегически расположенных, чтобы ускорить немедленный отъезд."
"Мы в курсе ситуации. На данный момент у нас нет дальнейших комментариев. Сейчас собираем информацию. Работают следователи лиги".
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