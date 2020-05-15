Футболисты с большой дороги - звезды НФЛ США разыскиваются за разбой

Полиции Нью-Йорка выданы ордера на арест звезд футбола Деандра Бейкера и Квинтона Данбара из "Сиэтлских морских ястребов". Их подозревают в краже "нескольких тысяч долларов наличными и ценных вещей с вечеринки во Флориде":

Бейкер обвиняется в четырех случаях вооруженных ограблений с использованием огнестрельного оружия и четырех нападениях.

Данбар — в участии в четырех вооруженных ограблениях.

С таким заявлением выступил официальный представитель полицейского управления Мирамара.

Что произошло

По данным полиции, двое мужчин устроили вечеринку в Мирамаре. В какой-то момент между участниками вспыхнула ссора и Бейкер достал полуавтоматическое огнестрельное оружие.

Футболисты отобрали, угрожая оружием, часы и другие ценные вещи у гостей вечеринки.

Предположительно, "навар" Бейкера и Данбара составил более $7 тысяч наличными, плюс ценные вещи, включая часы Rolex стоимостью $18 тысяч, часы HUBLOT за $25 тысяч и часы Audemars Piguet.

Свидетели говорят

Как показал один свидетель, говорят в полиции, Бейкер и Данбар незадолго до инцидента крупно проигрались в карты.

Кроме того, участники злополучной вечеринки, ставшие жертвами ограбления, уверены: футболисты — налетчики спланировали "дело" заранее:

"когда они закончили забирать ценности, то уехали на трех ждавших их автомобилях, стратегически расположенных, чтобы ускорить немедленный отъезд."

Что говорят в футбольном клубе