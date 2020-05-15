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Омбудсмен прозрел: Украина подешёвке торгует младенцами

Мир » Бывший СССР » Украина

46 новорожденных детей "застряли" в киевском отеле "Венеция". Все они появились на свет у суррогатных мам и "предназначались" для иностранцев.

Эти малыши должны были быть вывезены в КНР, Великобританию, Швейцарию, Малайзию, Испанию. Помешал "импорту" коронавирус. Точнее, объявленный из-за него карантин и закрытие границ.

Как долго младенцы еще будут находиться в отеле — неизвестно.

Ситуацией заинтересовался Николай Кулеба, уполномоченный президента Украины по правам ребенка.

"Ситуация с младенцами в гостинице, которая получила огласку, еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. И реальное количество таких детей, которых "поставляет" Украина таким образом, мы не знаем". (перевод поста в Facebook).

Огласка требует громких заявлений

Кулеба заявил, что

"не допустит объективизацию ребенка и позиционирование его как товара".

А еще его вдруг озарила догадка:

  • суррогатное материнство для иностранных граждан сродни торговле детьми.

"Я буду настаивать на запрете суррогатного рождения детей для последующего вывоза их за границу. Тут не нужен особенный закон", — заявил Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

То есть, из слов Кулебы выходит, что до того, как СМИ забили тревогу по поводу "застрявших в отеле младенцев", омбудсмен и слыхом не слыхал про то, что

  • Украина — одно из немногих государств, где официально разрешено суррогатное материнство.
  • Что в стране самые "демократичные" цены на младенцев: иностранцы могут купить услуги сурмамы за $30 — $70 тыс.

Для сравнения: в Нидерландах или США за это надо заплатить от $100 тыс.

  • Популярность украинских центров суррогатного материнства по всему миру возросла после закрытия аналогичных услуг в Таиланде и Индии в 2014 году.

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Темы младенцы омбудсмен николай кулеба торговля детьми суррогатное материнство
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