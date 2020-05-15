46 новорожденных детей "застряли" в киевском отеле "Венеция". Все они появились на свет у суррогатных мам и "предназначались" для иностранцев.
Эти малыши должны были быть вывезены в КНР, Великобританию, Швейцарию, Малайзию, Испанию. Помешал "импорту" коронавирус. Точнее, объявленный из-за него карантин и закрытие границ.
Как долго младенцы еще будут находиться в отеле — неизвестно.
Ситуацией заинтересовался Николай Кулеба, уполномоченный президента Украины по правам ребенка.
"Ситуация с младенцами в гостинице, которая получила огласку, еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. И реальное количество таких детей, которых "поставляет" Украина таким образом, мы не знаем". (перевод поста в Facebook).
Кулеба заявил, что
"не допустит объективизацию ребенка и позиционирование его как товара".
А еще его вдруг озарила догадка:
"Я буду настаивать на запрете суррогатного рождения детей для последующего вывоза их за границу. Тут не нужен особенный закон", — заявил Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".
То есть, из слов Кулебы выходит, что до того, как СМИ забили тревогу по поводу "застрявших в отеле младенцев", омбудсмен и слыхом не слыхал про то, что
Для сравнения: в Нидерландах или США за это надо заплатить от $100 тыс.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" — ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.