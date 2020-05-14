Политолог: США пытаются обострить ситуацию на Ближнем Востоке

Свой первый визит за два месяца глава госдепа США Майк Помпео нанес в Израиль. Несмотря на пандемию коронавируса, он прилетел ради встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

О целях американцев на Ближнем Востоке "Правда.Ру" спросила у политолога и публициста Леонида Крутакова.

"США сейчас играет на национальных чувствах. Израильско-палестинская проблема — это как раз проблема национальных отношений. Палестинский вопрос является старым драйвером ситуации на Ближнем Востоке. Как только обострялся этот вопрос, сразу обострялась ситуация на Ближнем Востоке. США сейчас играет на обострение везде на всех позициях. В последние года активизировались интеграционные тенденции в ШОС, ЕврАзЭС, БРИКС, странах Азиатского региона, России. Поэтому понятно, что для США любая интеграция, которая проходит не под их патронажем, не по их правилам, не приемлема. Поэтому единственная стратегия, которую США сегодня исповедует нам на мировой арене, это подрыв стабилизации, разрушение стабильных отношение", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас США идут навстречу одной стороне, игнорируя интересы и просьбы другой. Это приведет к серьезному обострению ситуации.