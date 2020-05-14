Аналитик: Китаю не страшны санкции США

США уже два года ведет ненужную торговую войну с Китаем, а сейчас использует как прикрытие коронавирус. Запланированные санкции это не только нарушение всех международных прав, но и отсутствие морали.

Такое мнение высказал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

"Могут ли они такое совершить? С точки зрения принятия таких мер — да, наверное, совесть им позволит. А вот насколько смогут реализовать — я считаю, что никак не смогут реализовать. Китай вполне самодостаточен. Если они даже с Россией не смогли справиться со своими односторонними санкциями, то уж с Китаем тем более они не справятся. Это просто даже смешно говорить о том, что они смогут изолировать Китай, который фактически является сегодня фабрикой человеческой цивилизации, экономикой №2 и вполне может себе позволить ввести фактически альтернативные валюты платежа взамен доллару США, и обладает такими мощными партнерами, как Российская Федерация, страны Шанхайской организации сотрудничества, Иран, Латинская Америка, Африка", — уверен эксперт.

Он сравнил попытку со стороны изолировать Китай как "выстрел себе в ногу". То есть они смогут изолировать только сами себя от остального мира.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Конгресс США поступил законопроект о санкциях в отношении Китая. Позднее Дональд Трамп заявил о готовности полного прекращения отношений с КНР.