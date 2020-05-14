Американский президент Дональд Трамп сделал одно из самых громких заявлений в отношении Китая в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы полностью прервать наши отношения", — заявил Трамп.
В администрации Трампа обсуждают вопрос о том, как можно наказать Китай или получить от него финансовые компенсации за то, что, как считают в Вашингтоне, его власти скрывали полную информацию о коронавирусе.
Трамп заявил о том, что в случае полного прекращения отношений можно будет сэкономить $500 миллиардов.
Кроме того, американский лидер отметил, что Китай отказался от помощи США по борьбе с коронавирусом.
"Это была либо глупость, некомпетентность, либо преднамеренность", — заявил Трамп.
Тогда Трамп и его администрация решили использовать другую тактику, чтобы продемонстрировать свое негативное отношение к действиям Китая.
Так, США больше не будут инвестировать средства в компании Китая, которые, как считают в администрации президента США, могут представлять угрозу для национальной безопасности страны.
Кроме того, Белый дом предупредил о риске введения санкций из-за пандемии COVID-19.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Трамп заменит санкции против Китая на войну на Ближнем Востоке.
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