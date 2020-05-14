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Источник Правда.Ру

Трамп допускает полное прекращение отношений США с Китаем

Мир » Северная Америка

Американский президент Дональд Трамп сделал одно из самых громких заявлений в отношении Китая в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы полностью прервать наши отношения", — заявил Трамп.

США хотят наказать Китай за коронавирус

В администрации Трампа обсуждают вопрос о том, как можно наказать Китай или получить от него финансовые компенсации за то, что, как считают в Вашингтоне, его власти скрывали полную информацию о коронавирусе.

Трамп заявил о том, что в случае полного прекращения отношений можно будет сэкономить $500 миллиардов.

Кроме того, американский лидер отметил, что Китай отказался от помощи США по борьбе с коронавирусом.

"Это была либо глупость, некомпетентность, либо преднамеренность", — заявил Трамп.

Тогда Трамп и его администрация решили использовать другую тактику, чтобы продемонстрировать свое негативное отношение к действиям Китая.

Так, США больше не будут инвестировать средства в компании Китая, которые, как считают в администрации президента США, могут представлять угрозу для национальной безопасности страны.

Кроме того, Белый дом предупредил о риске введения санкций из-за пандемии COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Трамп заменит санкции против Китая на войну на Ближнем Востоке.

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Темы сша covid-19 китай коронавирус дональд трамп международные отношения
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