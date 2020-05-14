Продавцы непродовольственных товаров вышли сегодня на работу на Украине. В стране открылись вещевые рынки.
Такое решение приняло правительство Украины.
За сутки в стране выявлено 442 новых коронавирусных больных. С начала эпидемии их число достигло 16 847 человек. Жертвами в общей сложности стали уже 456 украинцев.
"За прошедшие сутки заболели 422 лица, из них 42 ребенка и 70 медработников. При этом сегодня у нас рекордное количество выздоровевших — 427. Впервые за все течение коронавируса на Украине количество лиц, которые выздоровели, превысило количество заболевших лиц ", — рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Наиболее сложная ситуация с коронавирусом складывается в Черновицкой области, Киеве и Харьковской области.
22 мая на Украине приступят к реализации второго этапа снятия ограничительных мер. Откроются детские сады и гостиницы, начнет работать общественный транспорт, стартуют спортивные соревнования без зрителей. Гражданам Украины нужно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с 30 мая на Украине возобновят чемпионат по футболу.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".