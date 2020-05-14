Еще 933 человек в Германии заболели коронавирусом. Данные приводятся за минувшие сутки.
С начала эпидемии в стране выявлено более 172 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Как сообщает институт Роберта Коха, жертвами опасного заболевания стали больше 7,7 тысячи человек. Из них за последние 24 часа - 89 пациентов. Полностью победить инфекцию смогли свыше 150 тысяч местных жителей.
Наиболее напряженная обстановка складывается в Баварии. Здесь выявлено 44 980 случаев заражения коронавирусом. В Северном Рейне-Вестфалии 35 741 инцифированный, в Баден_вюртемберге — 33 670 коронавирусных больных. В Берлине зарегистрировано 6 342 случая заболевания COVID-19.
В России за сутки выявлено 9974 случая заражения. Впервые за несколько дней суточный прирост заболевших опустился ниже 10 тысяч. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 252 245 инфицированных.
Между тем, в Германии продолжают снимать ограничительные меры. Так, планируется открыть границу с Австрией. Свободное перемещение между странами запланировано с 15 июня.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".