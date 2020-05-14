Коронавирус нанес удар по благосостоянию Ватикана

Ватикан может столкнуться с "трудными годами впереди", поскольку пожертвования "высыхают" на фоне пандемии коронавируса.
Об этом заявил официальный представитель секретариата по экономике.
По словам отца Хуана Антонио Герреро Алвеса, доходы Ватикана в этом году "процентов на 25 — 45".
"Часть прогнозируемых финансовых потерь связана с закрытием Ватиканом своих музеев и имущества Святого Престола в других странах. Произойдет сокращение рентного дохода. Мы уже приняли решение, когда утверждали бюджет этого года, что расходы должны быть сокращены, чтобы снизить дефицит."
Ватикан уже несколько лет испытывает дефицит в размере до € 70 млн, или около $75,7 млн долларов, сообщает Bloomberg.
Представитель Ватикана сказал, что дефицитные расходы не являются "дырой, возникающей в результате плохого управления", но "направлены на финансирование миссии Святого престола", Папы Римского, а также благотворительной работы Ватикана и операций со СМИ.
"Мы не компания, — подчеркнул Герреро, объясняя озабоченность финансовыми трудностями. — Мы живем благодаря помощи верующих и платим Италии € 17 млн в год в виде налогов".
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