Коронавирус нанес удар по благосостоянию Ватикана

Ватикан может столкнуться с "трудными годами впереди", поскольку пожертвования "высыхают" на фоне пандемии коронавируса.

Об этом заявил официальный представитель секретариата по экономике.

По словам отца Хуана Антонио Герреро Алвеса, доходы Ватикана в этом году "процентов на 25 — 45".

"Часть прогнозируемых финансовых потерь связана с закрытием Ватиканом своих музеев и имущества Святого Престола в других странах. Произойдет сокращение рентного дохода. Мы уже приняли решение, когда утверждали бюджет этого года, что расходы должны быть сокращены, чтобы снизить дефицит."

Ватикан уже несколько лет испытывает дефицит в размере до € 70 млн, или около $75,7 млн долларов, сообщает Bloomberg.

Представитель Ватикана сказал, что дефицитные расходы не являются "дырой, возникающей в результате плохого управления", но "направлены на финансирование миссии Святого престола", Папы Римского, а также благотворительной работы Ватикана и операций со СМИ.