На Украине может случиться дефицит воды

Оптимизировать потребление воды призывают на Украине. В стране не исключают возникновения дефицита жидкости.

С таким предупреждением выступает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"Представители министерств и ведомств, научных учреждений, специалисты Аппарата СНБО Украины рассмотрели вопрос о состоянии поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение текущего года… Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку", — говорится на сайте СНБО.

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