Оптимизировать потребление воды призывают на Украине. В стране не исключают возникновения дефицита жидкости.
С таким предупреждением выступает Совет национальной безопасности и обороны Украины.
"Представители министерств и ведомств, научных учреждений, специалисты Аппарата СНБО Украины рассмотрели вопрос о состоянии поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение текущего года… Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку", — говорится на сайте СНБО.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что жительницы Украины пожарили сосиски на Вечном огне. ЧП произошло в городе Белая Церковь под Киевом. Пожарив сосиски, местные жительницы не стали далеко уходить и тут же устроили обед. Фотография нарушительниц появилась в социальных сетях, информацию изучают правоохранительные органы.
Посол Украины в Турции пригрозил оставить ее без украинских туристов. Возмущение представителя "незалежной" вызвало то, что артисты Антальи исполнили песню "Катюша".
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".