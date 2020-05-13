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Источник Правда.Ру

В Европе согласовали облегчение визового режима для белорусов

Мир

Гражданам Белоруссии облегчили визовый режим с Евросоюзом. Такое решение приняли в Европарламенте.

Это значит, что визы в страны Европы будут обходиться белорусам дешевле. Так, если раньше виза стоила 60 евро, то теперь — 35 евро. Разрешили гражданам Белоруссии пребывать в европейских странах дольше. Теперь максимальная продолжительность поездки может быть до 180 дней в году. Раньше было в два раза меньше.

Еще одним приятным преимуществом соглашения между Белоруссией и Евросоюзом станет то, что гражданам страны будут выдавать более долгосрочные визы. Также документ предполагает возврат граждан каждой из сторон на родину. То есть белорусов, проживающих в Европе, вернут домой.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что документ со своей стороны подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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