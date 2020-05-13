Белый дом США сообщил о том, что Иран, Куба, КНДР, Сирия и Венесуэла не прикладывают особых усилий в борьбе с терроризмом.
"Вчера государственный департамент уведомил конгресс, что Иран, Северная Корея, Сирия, Венесуэла и Куба были определены в соответствии с… Законом о контроле за экспортом вооружений как "не в полной мере сотрудничающие" с США в их усилиях по борьбе с терроризмом в 2019 году. Это первый год, когда Куба с 2015 года была признана не полностью сотрудничающей", — говорится в документе.
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