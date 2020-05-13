Больше 950 человек в Белоруссии заболели коронавирусом за сутки

Еще 952 человека в Белоруссии получили положительные тесты на коронавирус. Такова статистика за минувшие сутки.

Данные приводит Министерство здравоохранения республики.

"Зарегистрированы 25825 человек с положительным тестом на COVID-19… За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — сообщает пресс-служба ведомства.

За сутки опасное заболевание унесло жизни четырех человек. Полностью излечились от коронавируса с начала эпидемии 7711 пациентов. Врачи проводят тестирование: сделано уже более 296 тысяч тестов на COVID-19.

По заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко, число инфицированных в Минске снизилось.

"Вчера, перекрестившись, говорю: "Дай бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись. В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей и у нас в минус пошло (количество людей с диагнозом "пневмония" — прим. ред.), и не только в Минске, и мы получили дополнительные койко-места на всякий случай для заболевших людей", — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявлял, что другие страны увидели эффективность мер, принятых в Белоруссии для борьбы с коронавирусом, и применили их у себя.