Еще 952 человека в Белоруссии получили положительные тесты на коронавирус. Такова статистика за минувшие сутки.
Данные приводит Министерство здравоохранения республики.
"Зарегистрированы 25825 человек с положительным тестом на COVID-19… За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — сообщает пресс-служба ведомства.
За сутки опасное заболевание унесло жизни четырех человек. Полностью излечились от коронавируса с начала эпидемии 7711 пациентов. Врачи проводят тестирование: сделано уже более 296 тысяч тестов на COVID-19.
По заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко, число инфицированных в Минске снизилось.
"Вчера, перекрестившись, говорю: "Дай бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись. В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей и у нас в минус пошло (количество людей с диагнозом "пневмония" — прим. ред.), и не только в Минске, и мы получили дополнительные койко-места на всякий случай для заболевших людей", — заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявлял, что другие страны увидели эффективность мер, принятых в Белоруссии для борьбы с коронавирусом, и применили их у себя.
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