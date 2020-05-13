Посольство Южной Кореи в России сообщило о запланированном на субботу самолете "Москва - Сеул", который доставит граждан Кореи домой.
Это уже третий по счету вывозной рейс корейцев из Москвы после закрытия международного авиасообщения.
Уточняется, что самолет авиакомпании Korean Air вылетит 16 мая в 18:55 из Москвы. Билеты на рейс уже доступны на официальном сайте перевозчика.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".