Вывозной рейс из Москвы в Сеул запланировали на субботу

Посольство Южной Кореи в России сообщило о запланированном на субботу самолете "Москва - Сеул", который доставит граждан Кореи домой.

Это уже третий по счету вывозной рейс корейцев из Москвы после закрытия международного авиасообщения.

Уточняется, что самолет авиакомпании Korean Air вылетит 16 мая в 18:55 из Москвы. Билеты на рейс уже доступны на официальном сайте перевозчика.