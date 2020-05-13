Жительницы Украины пожарили сосиски на Вечном огне

Портал strana.ua сообщил о двух жительницах украинского города Белая Церковь в Киевской области, которые обедали, пожарив сосиски на Вечном огне.

Свидетели сообщают, что нарушительницы обедали прямо среди цветов, которые жители города преподнесли к Вечному огню во время празднования Дня Победы 9 мая.

В интернете появились соответствующие фотографии, которые уже изучают сотрудники правоохранительных органов. Известно, что инцидент произошел 11 мая в городском парке Славы.