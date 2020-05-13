Портал strana.ua сообщил о двух жительницах украинского города Белая Церковь в Киевской области, которые обедали, пожарив сосиски на Вечном огне.
Свидетели сообщают, что нарушительницы обедали прямо среди цветов, которые жители города преподнесли к Вечному огню во время празднования Дня Победы 9 мая.
В интернете появились соответствующие фотографии, которые уже изучают сотрудники правоохранительных органов. Известно, что инцидент произошел 11 мая в городском парке Славы.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".