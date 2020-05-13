На Гавайях за нарушение карантина могут посадить на один год

Агентство Insider сообщило о том, что гавайская полиция арестовывает туристов, которые посещают пляжи вместо того, чтобы самоизолироваться на 14 дней.

Еще в марте губернатор Гавайев Дэвид Айдж подписал указ об обязательной изоляции тех, кто приезжает в штат. Но полицией было задержано уже около двадцати нарушителей карантина. Непослушным грозит штраф до 5000 долларов либо лишение свободы сроком до одного года.