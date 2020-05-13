Агентство Insider сообщило о том, что гавайская полиция арестовывает туристов, которые посещают пляжи вместо того, чтобы самоизолироваться на 14 дней.
Еще в марте губернатор Гавайев Дэвид Айдж подписал указ об обязательной изоляции тех, кто приезжает в штат. Но полицией было задержано уже около двадцати нарушителей карантина. Непослушным грозит штраф до 5000 долларов либо лишение свободы сроком до одного года.
"Наши усилия направлены на то, чтобы обезопасить людей и предотвратить распространение вируса", — сказала лейтенант полиции Одра Селлерс.
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