12 мая стал "самым смертоносным днем пандемии коронавируса" для Мексики и Бразилии.
Министерство здравоохранения Бразилии во вторник сообщило о 881 смертельных случаях от коронавирусной инфекции за 24 часа.
Общее число подтвержденных случаев заболевания в Бразилии составляет 177 589, что является седьмым самым высоким показателем в мире.
В Мексике во вторник зарегистрировано:
Таким образом, в стране:
Ситуация в Мексике вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, где опасаются, что граждане, имеющие двойное гражданство, живущие к югу от границы, а таких в Мексике примерно 1,5 млн, могут захотеть переехать на север в Соединенные Штаты, если вспышка в Мексике усилится.
Соединенные Штаты по-прежнему остаются наиболее пострадавшей страной и в настоящее время имеют почти треть от 4,26 млн случаев заболевания в мире, при этом погибли от коронавируса в стране 82 339 человек.
Число умерших может вырасти, согласно прогнозу Вашингтонского университета, который предсказал, что более 147 000 американцев умрут от COVID-19 к началу августа.
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