Бразилия и Мексика зафиксировали самый смертоносный день пандемии

12 мая стал "самым смертоносным днем пандемии коронавируса" для Мексики и Бразилии.

Бразилия

Министерство здравоохранения Бразилии во вторник сообщило о 881 смертельных случаях от коронавирусной инфекции за 24 часа.

Таким образом, в стране погибли 12 400 заразившихся COVID-19. Согласно данным из Университета Джона Хопкинса, это шестое место в мировом антирейтинге.

Общее число подтвержденных случаев заболевания в Бразилии составляет 177 589, что является седьмым самым высоким показателем в мире.

Мексика

В Мексике во вторник зарегистрировано:

1997 новых случаев заражения коронавирусом;

353 летальных исходов.

Таким образом, в стране:

38 324 зараженных;

3926 смертей.

США встревожены

Ситуация в Мексике вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, где опасаются, что граждане, имеющие двойное гражданство, живущие к югу от границы, а таких в Мексике примерно 1,5 млн, могут захотеть переехать на север в Соединенные Штаты, если вспышка в Мексике усилится.

США хватает своих забот

Соединенные Штаты по-прежнему остаются наиболее пострадавшей страной и в настоящее время имеют почти треть от 4,26 млн случаев заболевания в мире, при этом погибли от коронавируса в стране 82 339 человек.

Число умерших может вырасти, согласно прогнозу Вашингтонского университета, который предсказал, что более 147 000 американцев умрут от COVID-19 к началу августа.