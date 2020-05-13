Местные СМИ рассказали о том, что прокуратурой Черногории было задержано семь священников за праздничное собрание во время коронавирусной пандемии.
"Епископу Будимлянско-Никшчскому Иоанникию и еще шестерым определена мера задержания на 72 часа после дачи показаний прокуратуре в Никшиче за организацию собрания верующих в этом городе, чем были нарушены меры Национального координационного совета против распространения коронавируса", — сообщил новостной портал CDM, а позже и национальное телевидение.
Также отмечается, что один из священников не был задержан из-за того, что в настоящий момент находится в больнице.
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