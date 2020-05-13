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Источник Правда.Ру

Отпущенный с карантина Париж на радостях "напился"

Мир

В Париже с сегодняшнего дня введен запрет на распитие алкогольных напитков на берегах Сены.

Причина в том, что 11 мая, в первый день послабления во Франции карантинного режима, установленного из-за COVID-19, вырвавшиеся на свободу люди устроили на набережных массовые пикники.

Парижане так активно отмечали "свободу", что полиция была вынуждена разогнать толпы людей, пренебрегающих социальными правилами дистанцирования.

На видеороликах, опубликованных в интернете, видно, как полиция использовала мегафоны, чтобы разогнать толпу вдоль канала Сен-Мартен.

Начальник парижской полиции позже издал запрет на употребление алкогольных напитков вдоль берегов Сены, заявив, что он "сожалеет" о необходимости принятия мер для обеспечения дистанцирования в первый день де-конфайнмента.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что решение было принято из-за "безответственности некоторых видов поведения".

"Успех # deconfinement зависит от благоразумия и вежливости каждого", — написал он в Twitter.

Вторая волна коронавируса?

Как только страна начала снимать карантин, официальные лица заговорили об увеличении числа зараженных.

Министерство здравоохранения Франции сообщило о:

  • 456 новых случаях заболевания в понедельник — в два раза по сравнению с предыдущим днем;
  • ежедневная смертность увеличилась в четыре раза: до 263 случаев 11 мая с 70 — 10-го.

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Темы париж франция запрет алкоголя снятие карантина массовые пикники
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