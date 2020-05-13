Отпущенный с карантина Париж на радостях "напился"

В Париже с сегодняшнего дня введен запрет на распитие алкогольных напитков на берегах Сены.

Причина в том, что 11 мая, в первый день послабления во Франции карантинного режима, установленного из-за COVID-19, вырвавшиеся на свободу люди устроили на набережных массовые пикники.

Парижане так активно отмечали "свободу", что полиция была вынуждена разогнать толпы людей, пренебрегающих социальными правилами дистанцирования.

На видеороликах, опубликованных в интернете, видно, как полиция использовала мегафоны, чтобы разогнать толпу вдоль канала Сен-Мартен.

Évacuation en cours du Canal Saint-Martin à Paris par les forces de l'ordre suite à un rassemblement assez nombreux sur les quais ce lundi soir. #deconfinementjour1 pic.twitter.com/QCeYUBU9oq May 11, 2020

Начальник парижской полиции позже издал запрет на употребление алкогольных напитков вдоль берегов Сены, заявив, что он "сожалеет" о необходимости принятия мер для обеспечения дистанцирования в первый день де-конфайнмента.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что решение было принято из-за "безответственности некоторых видов поведения".

"Успех # deconfinement зависит от благоразумия и вежливости каждого", — написал он в Twitter.

La réussite du #déconfinement passe par la prudence et le civisme de chacun. Face à l'irresponsabilité de certains comportements, j'ai demandé au @prefpolice d'interdire la consommation d'alcool le long du canal Saint-Martin et des voies sur berges. https://t.co/YthAFNGso6 May 11, 2020

Вторая волна коронавируса?

Как только страна начала снимать карантин, официальные лица заговорили об увеличении числа зараженных.

Министерство здравоохранения Франции сообщило о: