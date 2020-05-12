Печерский районный суд Киева вынес решение о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича до делу "евромайдана". Бывший политик арестован на два месяца — до 10 июля.
Судья обвинил сторону защиты в том, что она пытается затянуть судебный процесс. В зале суда произошла словесная перепалка между прокурорами и адвокатами. Для поддержания порядка приставы пригласили сотрудников полиции.
"Ходатайство удовлетворить, применить к Януковичу…. меру пресечения в виде содержания под стражей в границах досудебного расследования до 10 июля 2020 года без права внесения залога", — вынес решение судья Алексей Соколов.
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