Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана"

Печерский районный суд Киева вынес решение о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича до делу "евромайдана". Бывший политик арестован на два месяца — до 10 июля.

Судья обвинил сторону защиты в том, что она пытается затянуть судебный процесс. В зале суда произошла словесная перепалка между прокурорами и адвокатами. Для поддержания порядка приставы пригласили сотрудников полиции.