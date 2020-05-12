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Источник Правда.Ру

Посол Украины в Турции пригрозил оставить ее без украинских туристов

Мир » Бывший СССР » Украина

Посол Украины в Турции Андрей Сибиха пригрозил оставить провинцию Анталья без украинских туристов из-за исполнения артистами города  Аланья песни "Катюша".

Мэр курортного города Аланья ( находится в Анталье)  9 мая мая 2020 года запустил автобус, на крыше которого  артисты танцевали распевали советские песни, в том числе песню "Катюша".

Это не понравилось послу Украины в Анкаре Андрею Сибихе, который пригрозил оставить Турцию без украинских туристов. 

"Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?", - написал посол в Twitter.

Турция объявила о том, что летом 2020 года она продолжит принимать туристов, несмотря на эпидемию коронавируса в мире.  В июне в аэропортах основных туристических провинций, включая Анталью, министерство здравоохранения организует работу специальных лабораторий, которые будут тестировать на коронавирус прибывающих пассажиров.

Во вторую мировую войну Турция вступила 23 февраля 1945 года, объявив войну Германии и Японии.

 

 

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Темы туризм турция украина андрей сибиха
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