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Источник Правда.Ру

Эксперт оценил решение Белоруссии выдворить российских журналистов

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусские СМИ практически не выпускают позитивных материалов о России. А когда получили аналогичный ответ со стороны российских журналистов, власти выслали их из страны и лишили аккредитации.

В такую ситуацию попала съемочная группа Первого канала. Инцидент произошел после выхода в эфир сюжета о ситуации с коронавирусом в Белоруссии.

С чем связано такое решение, "Правда.Ру" спросила у заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолога Андрея Суздальцева.

"Белоруссия никогда не боялась реакции России. Они прекрасно знают, что никакого ответа не будет. Вы обратите внимание, два десятка лет идет откровенная, регулярная, очень жесткая антироссийская пропаганда в белорусских СМИ. Я занимаюсь этим вопросом, поэтому говорю с полной ответственностью. Такая позиция сформирована Александром Лукашенко, который таким образом зарабатывает авторитет на Западе", — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось: МИД Белоруссии предупредил, что к высланным из страны журналистам могут в дальнейшем применить и более жесткие меры.

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Темы белоруссия журналисты андрей суздальцев
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