Недавно экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета украинского национального совета реформ. Распоряжение о назначении подписал лично президент страны Владимир Зеленский.
На новой должности Саакашвили провел переговоры со временно поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин, обсудив с ней возможности более тесного привлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины.
"Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющим обязанности посла Соединенных Штатов Кристиной Квин. Обсудили возможности еще более тесного привлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины. У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и в Одесской области", — написал Саакашвили по итогам встречи в Facebook.
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