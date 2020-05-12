Саакашвили призвал США поучаствовать в реформах на Украине

Недавно экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета украинского национального совета реформ. Распоряжение о назначении подписал лично президент страны Владимир Зеленский.

На новой должности Саакашвили провел переговоры со временно поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин, обсудив с ней возможности более тесного привлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины.