В Кабуле погибли пять человек при нападении на больницу

В афганском Кабуле боевики напали на местную больницу. В результате нападения пять человек погибли, ещё четверо получили ранения.

Рядом с медучреждением прогремел взрыв и началась стрельба. Погибли три женщины, ребёнок и сотрудник службы безопасности.

По словам пресс-секретаря МВД Афганистана Тарика Ариана, боевики были нейтрализованы.