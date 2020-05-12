Зеленский готов продолжить ослабление карантина на Украине

В Киеве начали снимать ограничительные меры. Послабление началось с 12 мая.

Накануне по всей Украине начали открываться магазины непродовольственных товаров, разрешено гулять в парках, кафе открывают летние веранды.

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей, показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В офисе главы государства рассказали, что на Украине уже открылись 569 продуктовых рынков.

В Киеве пока не спешат снимать ограничения. Например, по-прежнему ограничено работает общественный транспорт, пользоваться им могут только те, у кого есть спецпропуска.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 16 023 случая заражения коронавирусом. Опасная болезнь унесла жизни 425 людей.

Ране "Правда.Ру" сообщала, что карантин на Украине действует до 22 мая, но его планируют продлить. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.